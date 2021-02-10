Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

10.02.2021 10:13
Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi, System.String[]

Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülen 6 şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Medya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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