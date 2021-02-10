Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülen 6 şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Adana 'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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