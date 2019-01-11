Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Adana'da düzenlenen iki operasyonda 10 bin 908 uyuşturucu hap ve 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Adana'da düzenlenen iki operasyonda 10 bin 908 uyuşturucu hap ve 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına ve bunlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 8 bin 740'ı sentetik olmak üzere 10 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundaki mola tesisinde durdurulan araçta da eğitimli köpekle arama yaptı.

Aramada aracın davlumbaz ve torpido üstüne zulalanmış 33 pakette 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gözaltındaki 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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