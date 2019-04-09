Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada 38 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 4 bin 73 uyuşturucu hap, 493 gram eroin, 261 gram esrar, 6 gram kokain, 24 gram bonzai, 17 kök Hint keneviri ele geçirildi, 61 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 41 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:49 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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