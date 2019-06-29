Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonları

32 dakika önce

Adana'da narkotik ekiplerince yapılan 15 günlük operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız 5 silah ele geçirildi, yakalanan 238 şüpheliden 43'ü cezaevine gönderildi.

Adana'da narkotik ekiplerince yapılan 15 günlük operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız 5 silah ele geçirildi, yakalanan 238 şüpheliden 43'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 55 mahallede 10-25 Haziran'da operasyonlar düzenledi.
Narkotik ekipleri, operasyonlarda 238 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 626 gram esrar, 945 gram eroin, 3 bin 388 uyuşturucu hap, 139 gram toz kokain, 249 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47 kök Hint keneviri, 142 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 345 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 166'sı savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonları
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Narkotik, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]