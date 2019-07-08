Adana'da uyuşturucu operasyonları

Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 günlük çalışmada çeşitlik miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 günlük çalışmada çeşitlik miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki 12 mahalleye operasyon düzenledi.

Tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin gösterdiği yerlerde ve üzerinde arama yapan ekipler 970 gram esrar, 271 gram eroin, 545 uyuşturucu hap, 128 gram sentedik kannabinoid, 28 kök kenevir, 11 gram metanfetamin ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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