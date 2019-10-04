Adana'da uyuşturucu operasyonları

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alının 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36,50 gram esrar ve 4,25 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Turgut Y. (45) gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler, D-400 kara yolunun merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi yakınında durdurulan bir araçta yapılan aramada da 28,85 gram esrar ve 10,70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler Mehmet D. (32) ve Erdinç D. (37) gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Turgut Y. tutuklandı, Mehmet D. ve Erdinç D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.