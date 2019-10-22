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Adana'da uyuşturucu operasyonları

2 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, bir bahçede toprağa gömülerek gizlenmiş 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, bir bahçede toprağa gömülerek gizlenmiş 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstihbari çalışma sonucunda uyuşturucu gizlendiği tespit edilen Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki portakal bahçesine ekipler baskın yaptı.

Bahçede yapılan aramada toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap bulundu.

Polis olayla ilgili 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer operasyonda ise polis, tren istasyonu, otogar ve sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla evli çiftin de aralarında olduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 450 gram esrar, 55,64 gram metamfetamin, 3,68 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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