Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, İ.B, K.G, M.Y, M.İ, S.S, T.S, Ü.S, İ.İ, A.C. ve S.K'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: AA
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