Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım-6 Aralık 'ta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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