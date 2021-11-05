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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

05.11.2021 16:34
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerinin 8 günlük denetiminde, uyuşturucu bulundurdukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin 8 günlük denetiminde, uyuşturucu bulundurdukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Ekim-1 Kasım'da 10 operasyon düzenlendi.

Çalışmada, 2 kilo 195 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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