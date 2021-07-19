Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 163 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Temmuz tarihlerinde yaptığı operasyonlarda, 137 bin 249 uyuşturucu hap, 20 kilo 944 gram esrar, 3 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 11 gram eroin, 6 gram kokain, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 205 lira para ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 163 şüpheliyi gözaltına aldı.