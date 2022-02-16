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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı

16.02.2022 16:06
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-14 Şubat'ta sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 2 kilo 409 gram esrar, 1304 gram sentetik uyuşturucu, 153 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu ve 12 kök kenevir ele geçirdi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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