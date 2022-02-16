Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-14 Şubat'ta sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 2 kilo 409 gram esrar, 1304 gram sentetik uyuşturucu, 153 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu ve 12 kök kenevir ele geçirdi.
Olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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