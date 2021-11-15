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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

15.11.2021 11:46
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8-14 Kasım'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 104 kilo 38 gram esrar, 2 kilo 128 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 2 bin 750 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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