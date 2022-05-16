Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 2 kilo 177 gram esrar, 5 gram eroin, 51 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram toz esrar, 7 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, 134 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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