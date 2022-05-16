Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

16.05.2022 14:03
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo 177 gram esrar, 5 gram eroin, 51 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram toz esrar, 7 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, 134 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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