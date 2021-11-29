Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 153 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 22-28 Kasım'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 4 kilo 169 gram esrar, 1 kilo 516 gram sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram eroin, 101 gram kokain, 40 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 13 bin 530 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 153 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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