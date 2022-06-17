Adana 'da bir haftada yapılan yol kontrolünde ve operasyonlarda, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı - Son Dakika

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