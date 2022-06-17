Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı

Adana'da bir haftada yapılan yol kontrolünde ve operasyonlarda, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs-6 Haziran'da yol uygulaması gerçekleştirdi ve uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın yaptı.
Ekipler, durdurulan şüpheli araç ve baskın yapılan evlerde, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirdi.
Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
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