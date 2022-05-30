Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

30.05.2022 11:55
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Seyhan ilçesinde ikamet eden S.F'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 202 uyuşturucu hap, 8 gram kokain, 200 mililitre metamfetamin, hassas terazi, 25 tabanca fişeği ve sahte dolar ele geçirdi.

Ekiplerce Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde iki adreste yapılan aramada da 107 kök kenevir bulundu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Yumurtalık, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement