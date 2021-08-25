Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı,1 kilo 12 gram esrar ve 10 gram kannabinoid ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi yol kontrol noktasında durdurduğu bir minibüste yolcu olarak buluna M.K'nin oturduğu koltuğun altında poşet içinde 1 kilo esrar yakalandı M.K. gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaptıkları uygulamalarda 12 gram esrar ve 10 gram kannabinoid ele geçirdi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.