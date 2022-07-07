Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 Haziran-4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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