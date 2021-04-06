Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 108 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da narkotik ekiplerinin geçen ay düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 784 zanlıdan 108'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 784 şüpheli gözaltına alındı, 51 kilogram esrar, 344 bin 160 uyuşturucu hap, 18 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök Hint keneviri, 11 tabanca, 10 av tüfeği ile 316 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 108'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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