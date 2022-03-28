Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

28.03.2022 09:43
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 21- 27 Mart tarihlerinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 5687 uyuşturucu hap, 1 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram esrar, 19 gram eroin, 1 gram kokain ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 169 zanlıdan 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 27 Mart, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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