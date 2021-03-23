Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 176 zanlıdan 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15- 21 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu hap, 323 gram esrar, 113 gram eroin ve 13 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 zanlıdan 20'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 156'sı serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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