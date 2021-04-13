Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 170 zanlıdan 20'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 150'si serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 170 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 984 gram sentetik uyuşturucu, 436 uyuşturucu hap, 117 gram eroin, 562 gram esrar, 56 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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