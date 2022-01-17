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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

17.01.2022 10:21
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 163 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 163 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 10-16 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 163 zanlı gözaltına alındı, 19 kilo 595 gram esrar, 8 bin 785 uyuşturucu hap, 1 kilo 192 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 10 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ve 4 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 143'ü serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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