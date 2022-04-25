Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

25.04.2022 09:27
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 18-24 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3047 uyuşturucu hap, 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 794 gram esrar, 139 gram kokain, 31 gram eroin, 45 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 171 zanlıdan 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 TOGG'un Twitter hesabı çalındı! Yetkililer duruma anında müdahale etti
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
09:02 Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
03:29 CHP'den "Kumpas çöktü" videosu: Tuncay Özkan'dan Enerji Bakanı'na görüntülü gönderme
08:41 Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:38 Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement