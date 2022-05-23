Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı

23.05.2022 12:41
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 14-22 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar ve kontroller gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2 kilogram eroin, 1 kilo 541 gram kokain, 8 kilo 222 gram esrar, 5 kilo 45 gram sentetik uyuşturucu, 455 uyuşturucu hap, 122 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 3 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 161 zanlıdan 23'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

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