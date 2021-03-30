Son dakika haberleri: Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 22- 28 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese baskın yapıldı. 192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 162'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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