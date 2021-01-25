Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 39 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 18 Ocak-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 160 adrese baskın yapıldı. 232 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 936 gram bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 adet uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 şüpheliden 39'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 177'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39'u tutuklandı.

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