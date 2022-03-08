Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

08.03.2022 12:15
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adana'da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden ve arama kaydı bulunan M.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Adli makamlardan alınan karara istinaden narkotik köpeğiyle evde arama yapıldı. Aramada 7 kilo 732 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.T. gözaltına alındı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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