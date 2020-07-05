Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandıADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

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ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanlardan Faruk Döner (36) ile 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kent merkezi, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 19 şüphelinin yakalanması için savcılığın kararıyla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 164.41 gram bonzai, 0.62 gram metamfetamin, 0.62 gram skunk, 2 bin 966 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda, 7'si Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli gardiyan, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, cezaevine uyuşturucu soktuğu ve ticaretinin yapılmasına göz yumduğu iddia edilen gardiyan Faruk Döner ile 7 şüpheli tutuklanırken, 9'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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