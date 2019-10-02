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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

44 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alana kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alana kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ormanlık alanlarda yasa dışı kenevir ekerek uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.


Operasyonda ormanlık alan içerisinde bin 37 kök kenevir bitkisi Y.A. ve M.A. isimli şahısların kaldığı barakada 1 kilo kubar esrar maddesi ile 362 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslardan Y.A. adli makamlarca tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kenevir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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