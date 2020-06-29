Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı Kiremithane, Hadırlı ve Yeşilyurt mahallelerinde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 237,98 gram esrar, 187,11 gram bonzai, 749 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda, Serkan B. (41), Serdar K. (40), Ulaş A. (28), Yusuf G. (21) ve Sertan B. (24) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika
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