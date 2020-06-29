Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutukluADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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