Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Karataş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 120 gram toz esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.