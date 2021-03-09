Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin adreslerine "drone" destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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