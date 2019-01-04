Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı.


Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan 2 zanlının başka suçlardan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu öğrenildi.


Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel
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