Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla A.D'nin ilçeye uyuşturucu madde getirerek buluşacağı kişiye satışını yapacağını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelinin Kamışlı Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında M.E. ile buluştuğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı A.D. ve M.E'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramalarda 52 gram metamfetamin ile 2 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlemin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan da idari işlem uygulandı.