Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Karataş içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arama kaydı bulunan ve Adana il merkezinden Karataş ilçesine uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi alınan S.P. isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobil, Yüzbaşı Mahallesinde durduruldu. Otomobilde ve S.P. ve araç sürücüsü T.K'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 172 gram kubar esrar maddesi, satışa hazır paketlenmiş 8 parça halinde toplam 12 gram Metamfetamin, 5 adet Bong tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.P. ve K.K. gözaltına alındı. - ADANA