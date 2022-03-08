Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.03.2022 13:24
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adana'nın Karataş içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arama kaydı bulunan ve Adana il merkezinden Karataş ilçesine uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi alınan S.P. isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobil, Yüzbaşı Mahallesinde durduruldu. Otomobilde ve S.P. ve araç sürücüsü T.K'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 172 gram kubar esrar maddesi, satışa hazır paketlenmiş 8 parça halinde toplam 12 gram Metamfetamin, 5 adet Bong tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.P. ve K.K. gözaltına alındı. - ADANA

YORUMLAR
500
Plakasını siyah bantla değiştirdikleri araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Plakasını siyah bantla değiştirdikleri araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karataş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement