Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Özel harekat polisilerinin desteğiyle önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak girildi. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis, şüphelilerin evlerinde ise hassas burunlu dedektör köpekle arama yaptı. 

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:50 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı

Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan İYİ Parti'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 09:20:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]