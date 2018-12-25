Adana'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adana'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana
'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Özel harekat polisilerinin desteğiyle önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak girildi. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis, şüphelilerin evlerinde ise hassas burunlu dedektör köpekle arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:23 Kaynak: DHA
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