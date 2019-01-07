Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan 19 kişi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla Kozan Adliyesine sevk edildi.



Polis ekipleri ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan bazıları ise basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdiler.



Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile mermi ve fişek ele geçirilmişti. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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