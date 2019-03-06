Adana'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adana'da polis ekipleri, bir otomobilde 150 kilogram ele geçirdi.
Adana
'da polis ekipleri, bir otomobilde 150 kilogram ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka bir ilden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekip, plakasını belirleyerek takibe aldığı otomobili merkez Seyhan
ilçesi Bakımyurdu Caddesi girişinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında 150 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:25 Kaynak: AA
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