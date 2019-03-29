Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 kişinin Hatay'a esrar götürdüğü ihbarını aldı. Hatay polisiyle yapılan ortak operasyonda, Yasemin T., eşi Bilal T. ile Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız silah ve 9 uyuşturucu hap bulundu. Bilal T.'nin ise eşi Yasemin T.'ye uyuşturucu taşıttığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bilal T. Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. tutuklandı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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