Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

9 dakika önce

ADANA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ADANA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 73 uyuşturucu hap, 493 gram eroin, 261 gram esrar, 6 gram kokain, 24 gram bonzai, 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 41 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:33 Kaynak: DHA

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