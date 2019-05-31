Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Adana'da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana'da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen N.Ç'nin (45) yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, N.Ç'yi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı, adreste yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:32 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu! Tren raylarında cansız bedeni bulunan Cengizhan'ın ölüm anı ortaya çıktı! Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]