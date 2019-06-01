Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.