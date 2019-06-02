Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu:3 kişi tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonu:3 kişi tutuklandı

45 dakika önce

Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu:3 kişi tutuklandı, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merkez ilçelerde uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, evlere tek tek girilerek uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 3 kilo 613 gram esrar, 65 uyuşturucu hap, 18,30 gram bonzai, bir terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 410 lira para ele geçirildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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