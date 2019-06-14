Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, kimliğini belirlediği şüpheliler E.Y. (34) ve İ.Ö'yü (26) yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Baskın sırasında kaçmaya çalışan İ.Ö, evin damında kovalamaca sonucu yakalandı.
Evde yapılan aramada, 34 gram eroin ve 13 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]