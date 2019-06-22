Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otogarda K.A. ve kendisini bekleyen A.D'yi (54) gözaltına aldı.
K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:54 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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