Adana'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:20 Kaynak: AA
'nın Kozan
ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirildi. Arslanlı
Mahallesi Ahmetağalar mevkisinde, bir portakal bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan Kozan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bahçeye düzenlenen operasyonda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler A.Ö. ve H.H. gözaltına alındı.
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