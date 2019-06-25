Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisinde, bir portakal bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bahçeye düzenlenen operasyonda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler A.Ö. ve H.H. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Kozan, Adana, Güncel
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